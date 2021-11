Jacobelli: “Italia, niente è compromesso. E non si critichi più del dovuto perché…”

Le parole del direttore di Tuttosport: "L'Italia è ancora padrona del proprio destino per la qualificazione diretta al Mondiale"

Intervenuto in collegamento con SportMediaset, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del pareggio di ieri dell'Italia con la Svizzera: "Non c'è nulla di scontato a questi livelli e in campo internazionale. Le parole di Mancini e dei giocatori sono confortanti: l'Italia è ancora padrona del proprio destino per la qualificazione diretta al Mondiale. Ieri la squadra era contratta all'inizio, quasi che avvertisse la pressione: nulla è assolutamente compromesso. Questa squadra 4 mesi fa è diventata campione d'Europa, ha una forza e un livello tecnico sotto agli occhi di tutti: è una squadra che saprà reagire nonostante l'emergenza. Ha dimostrato, quando il ct ha fatto i cambi, che vincere a Belfast è possibile: bisogna vincere e fare tanti gol. Sono convinto che l'Italia giocherà una grande partita: non si può criticare più del dovuto una formazione che 4 mesi fa è diventata campione d'Europa. Si può essere ottimisti".