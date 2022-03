Jacobelli: “La Superlega è fallita. Inter in calo, Juve e Milan…”

Il pensiero del direttore del quotidiano Tuttosport sul tema Superlega e sulle big di Serie A dopo le sfide di Coppa Italia

Alessandro De Felice

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in collegamento con TMW Radio per parlare dei temi caldi del calcio italiano e internazionale: "La scelta del momento mi pare la più sbagliata possibile. Non si è ancora capito bene quale sia il secondo progetto e quali siano le modifiche per la nuova Superlega".

Agnelli ha detto che la Superlega non è fallita:

"È fallita ed è un dato di fatto, nonostante ieri Agnelli abbia detto il contrario. Quasi tutti i club sono usciti dal progetto. Abbiamo imparato che non si possono superare certi limiti, come la sacralità della meritocrazia. Si partecipa a una coppa europea se ti guadagni il diritto a giocarla, non con gli inviti. Ma quali inviti?".

Più di qualcuno sostiene che alla fine la Superlega si farà:

"Non metto in dubbio che possa accadere, ma bisognerà vedere quali club parteciperanno e in che modalità. Ceferin poi è stato molto chiaro: chi aderirà alla Superlega non farà parte delle competizioni Uefa".

Cosa hanno raccontato le due semifinali d’andata di Coppa Italia?

"Sul fronte milanese lo 0-0 di San Siro ha confermato la flessione del rendimento delle squadre di Pioli e Inzaghi. Per la Juventus la vittoria ottenuta in modo fortunoso, senza 8-9 giocatori, è molto importante e mette in discesa la semifinale di ritorno. Bello il gesto di Vlahovic con Venuti a fine partita, il centravanti si è dimostrato molto maturo anche davanti ai tanti cori razzisti".