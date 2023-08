Jacobelli: “Lautaro sta facendo qualcosa di incredibile. Ha anche rinunciato…”

"La Fiorentina ha vinto benissimo a Genova nonostante il clamoroso entusiasmo del popolo genoano. In casa Atalanta invece Gasperini ha subito ottenuto risposte importante azzeccando i cambi. Il gol di De Ketelaere che mancava da oltre 500 giorni è importante. Nonostante il grave infortunio di El Bilal Touré Gasperini ha tante soluzioni importanti in attacco".

