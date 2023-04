Jacobelli: “Lukaku vittima, sarebbe colpevole di aver reagito a cori razzisti?”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del caso legato alla squalifica di Romelu Lukaku: "Lukaku è una vittima, di cosa sarebbe colpevole? Di aver reagito a dei beceri insulti razzisti? Nella stessa misura in cui giustamente è stata revocata la squalifica alla curva sud della Juventus per quei cori urticanti e incivili, non si capisce perché a Lukaku debba essere negata la possibilità di giocare la semifinale di ritorno.