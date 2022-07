Jacobelli: “Milenkovic? Rimarrà un giocatore della Fiorentina fino a quando…”

Le parole del giornalista: "Allo stato attuale Milenkovic è un giocatore della Fiorentina e rimarrà tale fino a quando non verranno presentate proposte concrete"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Allo stato attuale Milenkovic è un giocatore della Fiorentina e rimarrà tale fino a quando non verranno presentate proposte concrete. Penso che il giudizio sul mercato Viola non possa che essere positivo. La garanzia per ulteriori soddisfazioni ha un nome ed un cognome: Vincenzo Italiano".