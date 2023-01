Jacobelli: “Inzaghi ha portato all’Inter 2 coppe. Costretto dalla situazione societaria a…”

Dove sono le incertezze maggiori di Milan e Inter?

"Il Milan deve trovare una soluzione che non costringa De Ketelaere e a giocare in un ruolo non suo e deve ritrovare gli infortunati. Una vittoria a Lecce credo possa restituire serenità. Per l'Inter, il pari di Monza sappiamo da cosa è scaturita. C'è un punto interrogativo ed è Lukaku. E' stato fondamentale nell'anno dello Scudetto, il suo rientro è stato salutato da grandi aspettative, ma ha avuto una serie di infortuni e il Mondiale è stato deludente. Adesso tocca a lui riguadagnare la migliore condizione. Ha solo bisogno di sbloccarsi, ma all'Inter manca il suo apporto di gol ora".