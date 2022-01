Jacobelli: “Mourinho in sintonia con la Roma. I nuovi arrivi confermano che…”

Le parole del direttore di Tuttosport: "Il segnale che sta arrivando è chiaro. Mourinho viaggia in sintonia con la società e questo è importante"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Il segnale che sta arrivando è chiaro. Mourinho viaggia in sintonia con la società e questo è importante per il prosieguo della stagione seppur i risultati non siano entusiasmanti. I 2 nuovi arrivi confermano quanto Mourinho sia saldamente in sella. Il suo è un percorso triennale. E' importante che la squadra reagisca in campionato".