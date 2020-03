Jacobelli: “Che razza di calcio è questo? Lega, quanto tempo sprecato! Servono…”

Intervenuto su Rete 4 durante la trasmissione ‘Pressing‘, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha detto la sua sulla possibilità di recuperare le partite rinviate il prossimo weekend con Juve-Inter il 9 marzo.

“Sì. È auspicabile che mercoledì (nell’assemblea di Lega, ndr) prendano finalmente una posizione univoca, chiara, recuperando il tempo perduto. L’emergenza Coronavirus è scoppiata il 21 febbraio: oltre alle polemiche, come pensa la Lega di Serie A di uscire da questo pantano? Ha peccato di ritardo. L’assemblea si sarebbe dovuta tenere una settimana fa. Durante l’ultimo weekend si è mancato di rispetto ai tifosi. La Fiorentina è partita per il Friuli venerdì e il sabato, sei ore prima della partita, apprende che non si giocherà. I tifosi dell’Atalanta si sono sentiti dire, in vista della trasferta di Lecce, prima “potete andare”, poi “non potete andare” e infine “potete andare”. Ma che razza di calcio è questo? Il calcio rappresenta il 2% del PIL: questi signori si rendono conto del tempo che hanno sprecato? Ora cercano di recuperare affannosamente, però devono capire che questi spettacoli non ci devono più essere. Si riuniscano come vogliono, ma prendano decisione chiare e uguali per tutti. Il calcio italiano non trova il buonsenso. Non ci deve essere un trattamento diverso per uno o per l’altro. Stante l’eccezionalità del momento, si impongono provvedimenti eccezionali. C’è bisogno di chiarezza e rapidità decisionale“.