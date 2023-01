Jacobelli: “Scudetto? Ora la Juve come non mai crede alla rimonta”

Le parole del giornalista: "L'ottava vittoria della Juve pesa, di corto muso o come volete chiamarlo, continua a vincere e a non subire gol"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della vittoria della Juventus per 1-0 sull'Udinese: "L'ottava vittoria della Juve pesa, di corto muso o come volete chiamarlo, continua a vincere e a non subire gol. Questa vittoria mette pressione a Napoli e Milan, ora la Juve come non mai crede alla rimonta".