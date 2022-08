Jacobelli: “Skriniar? Segnale importante di Zhang. Ecco cosa ha fatto sapere Oaktree”

Presente negli studi di Sportitalia, Xavier Jacobelli ha commentato la decisione dell'Inter di mettere fuori dal mercato Milan Skriniar . "È un segnale importante quello che ha lanciato Zhang, soprattutto ricordando cosa ha affermato Inzaghi. Segnale importante anche perché in queste ore si è parlato del rapporto tra l'Inter e Oaktree che ha fatto sapere che non intende ricalcare le orme di Elliott al Milan".

"Qualora non venisse restituito questo finanziamento e il fondo californiano diventasse proprietario dell'Inter, cercherebbe un nuovo proprietario, ma questo è uno scenario futuribile. Il lavoro di Marotta e Ausilio è stato splendido. È tornato Lukaku, non è stato ceduto Skriniar, non è stato ceduto Bastoni, quindi credo che questa Inter sia legittimata a puntare allo scudetto".