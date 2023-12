Jacobelli: “Thuram fra i migliori acquisti degli ultimi anni. Vorrei ricordare…”

In collegamento con Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato le parole rilasciate da Marcus Thuram nell'intervista a Sky

"Thuram è stato uno dei migliori colpi del mercato estivo, per la sua qualità e per l'intesa immediata che ha raggiunto con Lautaro Martinez".

"Vorrei rammentare il tormentone Lukaku, andato avanti per tutta l'estate. Anche il fatto di non dover superare la barriera linguistica è stato un fattore importante, così come il ruolo di papà Lilian. E' uno degli acquisti più azzeccati dall'Inter negli ultimi anni".