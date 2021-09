Jacobelli: “Il vero campionato comincia ora. E la Roma può essere protagonista”

Le parole del direttore di Tuttosport: "Questo nuovo campionato può vedere la Roma protagonista, penso che Abraham darà grandi soddisfazioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "La Roma deve essere applaudita anche per come ha affrontato la Conference League, poi è partita a razzo in campionato. Ora deve confermare, il vero campionato comincia oggi. E questo nuovo campionato può vedere la Roma protagonista, penso che Abraham darà grandi soddisfazioni. Si è calato al meglio nonostante sia appena arrivato e penso che possa essere protagonista col Sassuolo".