Jacobs, dietro al suo trionfo la mental coach che segue anche due giocatori dell’Inter

I mental coach sono sempre più richiesto nel mondo dello sport e anche del calcio. Nicoletta Romanazzi lavora anche con due calciatori nerazzurri...

"La mente incide per l'80% sulla prestazione". Lo ha ricordato recentemente Nicoletta Romanazzi, mental coach, parlando degli atleti che si rivolgono a lei per migliorare e potenziare l'aspetto mentale. Un passo fondamentale per costruire vittorie incredibili come quella ammirata oggi alle Olimpiadi, ad opera di Marcell Jacobs nei 100 metri. Un oro che ha riscritto la storia dello sport italiano. E un pezzetto di quella medaglia appartiene anche a Nicoletta, mental coach del velocista azzurro.