Inter Japan Tour 2023, domani la partenza: il programma completo della tournée

LE DATE DELL'INTER JAPAN TOUR

Dopo la prima parte della pre-season 2023/24 svolta ad Appiano Gentile i nerazzurri si apprestano a partire per il Giappone, dove saranno protagonisti dell’“Inter Japan Tour 2023”. Dal 23 luglio al 1 agosto la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nel prestigioso tour in terra nipponica dove disputerà due amichevoli d'eccellenza che saranno utili in vista dell'avvicinamento alla prima giornata di Serie A, dove l'Inter il 19 agosto sfiderà a San Siro il Monza.