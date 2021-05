Ex allenatore di Skriniar: “Un gioiello che tutti vogliono. Quando è arrivato…”

Juraj Jarábek, ex allenatore del difensore nerazzurro, racconta gli inizi del giocatore

Domenica pomeriggio hanno esultato anche nella piccola città di Žilina per la vittoria dello scudetto. Lì dove è cresciuto calcisticamente Milan Škriniar . Il 26enne slovacco è stato un uomo chiave nella migliore difesa della Serie A. "È diventato campione in un club famoso. È cresciuto fino a diventare un ottimo calciatore e soprattutto è un bravo ragazzo", esulta l'ex allenatore del giocatore Juraj Jarábek.

"Mi ha colpito fin da subito. Era alto, leggeva bene il gioco. Non è mai stato velocissimo, ma ha compensato con intelligenza e creatività calcistica. Milan è come il vino, più invecchia e più diventa bravo. È arrivato che aveva diciotto anni, modesto e educato. Aveva gambe molto forti, ma la parte superiore del suo corpo era stretta e debole. Non si è lamentato durante gli allenamenti, ha lavorato sodo. È incredibilmente calmo e risolve quasi tutto il calcio. È un gioiello che tutti vogliono. Non riceverà più un'offerta da un club non top".