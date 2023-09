Jeda: “Inter, Lautaro trascinatore. Ma c’è anche un altro fondamentale”

L'ex calciatore Jeda, nella giornata di ieri a Maracanà su TMW Radio, ha parlato anche dell'Inter capolista dopo le prime giornate di campionato e pronta a scendere in campo stasera: "La sicurezza e la consapevolezza. Nei momenti di difficoltà non va più nel panico come negli altri anni. L'Inter ha completato la squadra in estate, Thuram può rendere bene in una squadra come questa. Calhanoglu è fondamentale, ma Lautaro è l'emblema. La fascia di capitano lo ha fatto crescere come consapevolezza. Sa trascinare la squadra ora".