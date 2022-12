Jeda: “Pogba? Un casino con l’infortunio. Allegri pensi a Juventus senza di lui”

Il pensiero dell'ex attaccante a proposito del centrocampista tornato in bianconero in estate senza però mai giocare

A parlare dei temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Jeda. Questo il suo pensiero a proposito della Juventus e in particolare di Paul Pogba: "Arrivati a questo punto Allegri deve pensare a una Juventus senza di lui. Con tutto il casino fatto con l'infortunio...invece di sentire il parere della società si è affidato non so a chi e ha sbagliato. Per me sarebbe stato uno che poteva fare la differenza, ma ora non ci credo più".