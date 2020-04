Jeda: “Scudetto alla Juventus? Una delle cose più assurde mai sentite. Inter e Lazio…”

Jeda, ex attaccante, tra le altre, di Cagliari, Lecce e Novara, ai microfoni di Footballnews24 ha parlato della situazione attuale del calcio italiano:

“In questo momento è come se si fosse azzerato tutto, Juventus e Lazio partiranno dallo stesso punto. In termini di qualità la squadra di Sarri ha un grande margine di vantaggio, possiedono infatti una rosa incredibile, sia per il livello tecnico che per la vastità. Lazio e Inter non sono comunque da sottovalutare perché, ripeto, le motivazioni faranno la differenza. Quest’ultime grazie a questa pausa hanno recuperato giocatori infortunati e le energie spese. Ho grandi aspettative riguardo al club di Simone Inzaghi, hanno una reale possibilità di alzare il titolo, è l’unica occasione che hanno dopo tanti anni, quindi capisco che abbiano sempre voluto proseguire.

Devo ammettere che l’idea di cristallizzare la classifica e consegnare lo scudetto alla Juventus, che in questo momento è la prima della classe, è stata una delle cose più assurde e ridicole che abbia mai sentito: il calcio va giocato, non si emanano esiti in tribunale, non avrebbe avuto senso“.