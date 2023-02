Joao Felix: “Simeone via dall’Atletico? A giugno sapremo cosa accadrà. Ogni anno si dice…”

"Simeone? Tutti lo conoscono, tutti sanno cosa ha vinto. E' un ottimo allenatore. Ha il suo modo di capire e vedere il calcio che gli altri non hanno. Questo è buono per qualcuno e sbagliato per altri, ma ha la sua virtù e questo lo rende un buon allenatore. Per quanto riguarda la fiducia, deve partire anche dal calciatore. E poi credo sia logico che l'allenatore abbia più fiducia in alcuni che in altri, ma questa è una cosa normale. Di sicuro Simeone mi ha reso un giocatore migliore. Il suo modo di competere è che in campo si soffra: non è male, ma è diverso dagli altri allenatori. Se andrà via al termine della stagione? Non lo so. Ogni anno si parla di lui che va via, ma non se ne va mai. Quindi non credo più a nulla di quello che viene detto. Se rimane molto bene, se parte gli auguro il meglio. Solo a giugno sapremo cosa accadrà"