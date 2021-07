Joao Mario al Benfica, choc in Portogallo: fantoccio con la sua foto impiccato

Gesto osceno di alcuni tifosi portoghesi, presumibilmente dello Sporting, dopo il trasferimento di Joao Mario al Benfica

Sta facendo molto rumore il trasferimento di Joao Mario al Benfica. Il centrocampista portoghese ha infatti rescisso il suo contratto con l'Inter per poter firmare con il club di Lisbona, considerando una clausola firmata con lo Sporting dai nerazzurri che impediva la cessione diretta ad un altro club della Liga NOS. Il passaggio agli eterni rivali del calciatore classe '93, però, non è andato giù a qualche tifoso dei Leoes, che si è lasciato andare ad un gesto davvero osceno: è stato infatti impiccato un fantoccio con addosso proprio la foto di Joao Mario. Gesto assolutamente da condannare e che non c'entra nulla con l'essere tifosi.