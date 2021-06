Tuttosport: “Inter, Joao Mario indispettito dallo Sporting: ecco il motivo”

Il quotidiano fa il punto sul futuro del portoghese, che sembrava essere destinato a restare a Lisbona

Sembrava essere la voluta buona per l'Inter di liberarsi di Joao Mario, il cui futuro resta invece ancora in bilico. C'è stato infatti un dietrofront inaspettato da parte dello Sporting Lisbona, come spiega Tuttosport: "I portoghesi, dopo aver fatto capire all’Inter di essere pronti a sborsare 7.5 milioni per acquistarlo, si sono fermati a 5, bonus compresi. Il club nerazzurro, che ha a bilancio Joao Mario per 6,8 milioni, ovviamente ha detto no, ma anche il giocatore si è indispettito, convinto che lo Sporting lo avrebbe preso alla somma necessaria, chiedendo così al suo agente Pastorello di guardarsi attorno, valutando le proposte di Villarreal e Nizza, anche se pure il Benfica sembra interessato. Lo Sporting è da considerare tagliato fuori? Non ancora, ma servirà alzare decisamente la proposta".