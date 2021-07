Inter, tre candidati per il dopo Hakimi. Joao Mario e Nainggolan, presto la svolta

Il marocchino firmerà presto per il Psg, l'Inter segue Dumfries, Zappacosta e Bellerin per la fascia destra

Achraf Hakimi sarà presto un nuovo giocatore del Psg. L'esterno passerà al club francese per 68 milioni più 3 di bonus e tra oggi e domani sono previste le visite mediche. L'Inter è ora alla ricerca di un sostituto per la fascia destra e la lista dei candidati è composta da tre giocatori: Dumfries, Bellerin e Zappacosta. Il primo il più costoso, per gli altri due si prova il prestito con diritto di riscatto.

"Il tesoretto racimolato dalle cessioni presto si arricchirà di altri 7.5 milioni, quanti ne verserà il Benfica per il cartellino di Joao Mario visto che sembra ormai sbrogliata la matassa legata alla clausola che non gli avrebbe permesso di vestire altra maglia in Portogallo fuorché quella dello Sporting. In settimana si risolverà pure la telenovela legata al ritorno al Cagliari di Radja Nainggolan: i rossoblù sono molto ottimisti sulla fumata bianca, questo vuol dire che alla fine l’Inter dovrà cedere sulla buonuscita che però verrà compensata risparmiando 9 milioni nel monte-ingaggi", riporta Tuttosport.