Joao Mario: “Benfica scelta difficile, c’erano altre squadre. Rispetto a Italia e…”

In una lunga intervista ai canali ufficiali del Benfica, Joao Mario racconta la sua estate complicata e la decisione alla fine di sposare il progetto del club portoghese nonostante le tante squadre interessate. "Ci sono state altre squadre che sono venute da me, anche da altri campionati più competitivi, ma ho guardato alla grandezza del Benfica e ho pensato che fosse l'opzione ideale per continuare la mia carriera. Pur essendo una scelta difficile, sono sicuro che fosse quella giusta".