Sporting campione, Joao Mario: “Il titolo più importante della mia carriera. Tornare…”

Diciannove anni dopo lo Sporting vince il campionato. La gioia incontenibile del centrocampista di proprietà dell'Inter

Diciannove anni. È stata lunga l'attesa, ma alla fine lo Sporting Lisbona ha vinto il campionato grazie all'1-0 sul Boavista con la rete di Paulinho. Uno dei pilastri della squadra è stato Joao Mario, arrivato la scorsa estate in prestito dall'Inter. Il centrocampista fa ancora fatica a realizzare l'impresa fatta dallo Sporting che non partiva favorito per la vittoria finale.

"Tornare allo Sporting quest'anno e vincere il campionato è indescrivibile. È un sogno di tante generazioni. Sono entrato nello Sporting nel 2003, un anno dopo che lo Sporting era diventato campione, ho vissuto questo periodo difficile per noi tifosi. Senza dubbio è una grande gioia, non vediamo l'ora di festeggiare con i nostri fan", ha detto il giocatore. "Nessuno credeva in noi, non eravamo favoriti. I favoriti non sempre vincono. Senza dubbio è il titolo più importante della mia carriera. Ancora non ci credo, non me ne sono ancora reso conto, sono sicuro che ci sarà una grande festa".