Inter, Joao Mario rientra alla base: svalutazione da record, l’ipotesi più probabile…

Vasily Kiknadze, presidente della Lokomotiv Mosca, è stato chiaro: la conferma di Joao Mario, arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall’Inter, si fa sempre più complicata. Il centrocampista portoghese non rientra nei piani nerazzurri, e i vertici interisti stanno cercando una soluzione.

SVALUTAZIONE – Il nazionale lusitano, arrivato a Milano nell’estate del 2016 per la cifra record di 45 milioni di euro, ha subito un’enorme svalutazione, e oggi può lasciare l’Inter per soli 14 milioni. Nonostante ciò, per il momento nessun club si è fatto avanti per un acquisto a titolo definitivo. L’ipotesi più probabile è quella di un nuovo prestito: secondo il quotidiano portoghese A Bola, sul giocatore si registrano timidi interessamenti da parte di Betis Siviglia e Marsiglia.