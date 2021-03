Joao Pedro: “Barella giocatore speciale, si vedeva. Mi stupisce come…”

L'attaccante brasiliano, capitano del Cagliari, elogia il centrocampista dell'Inter, suo ex compagno di squadra

Joao Pedro, capitano del Cagliari, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha elogiato Nicolò Barella, suo ex compagno di squadra e oggi elemento insostituibile per l'Inter e la Nazionale: "Che Nicolò fosse un giocatore fuori del normale si è visto subito. A me stupisce il modo in cui alla sua età si è messo al timone dell'Inter. Nainggolan? Radja è uno che non lascia mai gli altri in mezzo al mare. Se riusciamo ad assecondarlo, aggiunge parecchio a una squadra che comunque aveva già uno spessore notevole".