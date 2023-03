Ex Inter, Joao Mario miglior giocatore del mese di febbraio della Liga portoghese

Joao Mario è il miglior giocatore del campionato portoghese per il mese di febbraio. Per la prima volta nella Liga Portoghese il giocatore del mese è del Benfica, attuale capolista. "E il nome non sorprende nessuno", scrivono i media portoghesi. "Il centrocampista è stato il migliore in questo periodo non solo per i gol segnati ma anche per gli assist", si legge sull'ex Inter.