John Elkann: “Inter favorita, è robusta e forte e si è ben strutturata. Ma…”

A margine dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa, John Elkann, Presidente di Stellantis, Ferrari ed Exor, ha parlato ai giocatori della Juventus in vista dell'inizio del campionato. "Inizia un anno importante nella nostra storia — sottolinea l’ad di Exor parlando ai giocatori —: avete una grande responsabilità, è l’anno in cui dovete dimostrare di essere la Juventus. Ora il campionato è più difficile, l’Inter è favorita, è robusta e forte e si è ben strutturata. Ma non dimentichiamo il Milan e la Roma che ha fatto un gran lavoro. Molte squadre si sono rafforzate".