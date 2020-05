Inter, Jonathan David: “Sono pronto per il grande salto”. Ma snobba così la Serie A

Tra i tanti nomi per il post-Lautaro, in orbita Inter recentemente si è fatto anche quello di Jonathan David, attaccante canadese del Gent classe 2000. In merito al suo futuro il centravanti ha parlato ai microfoni di Sky Sports, dicendo: “Non avrei mai immaginato che i grandi club avrebbero mostrato interesse per me così presto. Questa cosa è travolgente. Ho pensato: non sono troppo giovane per giocare in questi club, vero? Ma penso di essere pronto per il prossimo passo. È tempo di andare in una squadra dove posso continuare a fare progressi. Quale competizione mi si addice meglio? la Bundesliga. può esspre paragonata al campionato belga in termini di tempo e gioco fisico, ma ovviamente la qualità in Germania è molto più alta. C’è più competizione”.