Jordi Cruyff: “Messi via dal Barça? Prego non accada. Lo convincono a restare se…”

Jordi Cruyff è il figlio del mitico Johan Cruyff ed è il nuovo allenatore dello Shenzhen FC. Dicevano potesse appoggiare Font nella candidatura alla presidenza del Barcellona che vorrebbe portare Xaxi in panchina, ma lui ha negato. Gli hanno chiesto se teme l’addio di Messi al Barcellona e lui ha risposto così: «Prego che questo non accada. Spero che riesca a ripensarci e che possano convincerlo facendogli capire che non devi aspettare tre anni per ottenere risultati».

(Fonte: Mundo Deportivo)