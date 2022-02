Jorge Costa: “Mourinho? Chi lo critica si ricrederà. La carriera parla per lui”

Così l'ex calciatore: "José è l’uomo giusto per qualunque squadra. Lo conosco bene, è ancora il miglior allenatore del mondo"

E’ l’uomo giusto per un club in costruzione?

«Pensate che il Porto nel 2003 fosse una squadra di alto livello? In due anni José ci fece vincere Europa League e Champions, valorizzando un gruppo di ragazzi che aveva qualità ma non esperienza internazionale. Vedo similitudini con il percorso che sta cominciando a Roma».

E’ successo quasi vent’anni fa però. C’è chi sostiene che Mourinho sia “vecchio” per non dire peggio.

«Chi dice questo, non lo conosce. Se ha accettato la sfida della Roma, vuol dire che piano piano riuscirà a ottenere risultati anche lì. Quando non si sentirà più all’altezza di un ruolo importante, sarà José il primo a farsi da parte».

«Bisogna seguirlo. La mentalità vincente non è una medicina che trovi in farmacia. Si costruisce un passo alla volta. Non devo essere io a spiegarvi chi è Mourinho: la sua carriera e le sue vittorie parlano per lui».