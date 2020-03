Il Flamengo: “Jorge Jesus positivo al Coronavirus: attività sospese per almeno 7 giorni e…”

Attraverso un comunicato ufficiale, il Flamengo ha annunciato che Jorge Jesus è risultato positivo al Coronavirus. L’allenatore, per il momento, sta bene ed è monitorato dallo staff medico. Ecco il comunicato:

“Il Flamengo informa che è stato fatto il test per il coronavirus a tutti gli atleti, staff e impiegati del club sportivo nella giornata di lunedì pomeriggio. Il club informa che il tecnico, Jorge Jesus, è risultato positivo al primo test e ora ci sarà un altro test. Il mister sarà monitorato dallo staff medico del Flamengo ed è in condizioni stabili. La squadra ha deciso di sospendere gli allenamenti della prima squadra e delle giovanili per almeno una settimana. Gli altri atleti e membri dello staff sono risultati negativi al Coronavirus ma si atterranno comunque alle direttive del Ministro della Salute durante la pandemia”, scrive il club in una nota pubblicata sul proprio sito.