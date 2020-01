Jørgensen: “Eriksen? Sono sorpreso, ma l’Inter è un grande club. Lì ha più possibilità…”

Martin Jørgensen, che durante la sua carriera ha giocato 13 anni in Italia rispettivamente per l’Udinese e la Fiorentina, è sorpreso e allo stesso tempo contento per il passaggio di Christian Eriksen all’Inter. “Penso che sia un buon cambiamento, ma potrebbe anche essere un cambiamento leggermente sorprendente. Ma l’Inter è un grande club che sta andando nella giusta direzione proprio come il resto del campionato italiano” afferma Martin Jørgensen a DR Sport. “Se vuole vincere titoli, è un passo avanti. L’Inter ha più possibilità di vincere del Tottenham. E penso anche che l’Inter abbia maggiori possibilità di passare un girone di Champions League rispetto al Tottenham nell’attuale situazione. Penso che sia eccitante. Eriksen è stato determinante nel riportare il Tottenham ai vertici del calcio inglese e la scorsa stagione ha anche giocato un ruolo importante nel club arrivando fino alla finale di Champions League. Con il suo arrivo all’Inter a beneficiarne è tutta la Serie A. Lo abbiamo visto con Ronaldo e Lukaku. Significa molto per il campionato che può attirare profili dagli altri campionati più importanti. Aumenta lo standard e rende i club più competitivi a livello internazionale“.

(DR Sport)