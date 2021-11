Jovanovic: “Dzeko è un miracolo di giocatore. Attaccanti così ce ne sono pochi al mondo”

L'ex giocatore del Liverpool spende belle parole nei confronti dell'attaccante nerazzurro

L'infortunio rimediato nel derby, ha impedito a Edin Dzeko di scendere in campo con la Bosnia nella decisiva gara, poi persa, contro la Finlandia e di conseguenza ha dovuto dire addio al Mondiale in Qatar. Secondo l'ex giocatore del Liverpool, Milan Lane Jovanovic, con l'attaccante dell'Inter in campo la Bosnia avrebbe vinto: "Se avesse giocato Dzeko, la Bosnia avrebbe vinto lo sbarramento e forse sarebbe andata al Mondiale in Qatar. Dzeko è un miracolo di giocatore, un attaccante di cui non ce ne sono molti al mondo. Oserei dire che insieme a Zlatan Ibrahimovic è il miglior giocatore dei Balcani. Il suo stile di gioco è di prim'ordine, in tutti i sensi. La Bosnia ha sempre avuto giocatori di talento, sono sicuro che avranno di nuovo una buona nazionale", ha detto Jovanovic.