Jovetic: “Inter, non sarei dovuto andare via. Con Spalletti avrei giocato. Col Porto…”

Intervenuto ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, Stevan Jovetic ha ricordato il suo periodo all'Inter. Dopo una stagione e mezza, il montenegrino fu ceduto in prestito al Siviglia. "Nel primo anno all'Inter ho fatto bene, sopratutto nella prima parte di stagione. Poi la seconda stagione non so cosa sia successo...Mancini, De Boer, Thohir...c'erano mille cose lì dentro. Non stavo giocando e sono andato in prestito al Siviglia. Si è rivelata un'ottima scelta, ma quando poi sono tornato non sarei dovuto andare via subito. Con Spalletti dopo un pò avrei giocato sicuramente".