UFFICIALE – Mercato, Jovetic lascia il Monaco dopo quattro anni

Marco Macca

Sette gol in trentatré partite, ma soprattutto tanti infortuni in quattro stagioni. Per questo Stevan Jovetic, ex attaccante di Fiorentina e Inter, lascia il Monaco.

Arrivato in Francia dopo una breve parentesi al Siviglia, venduto in Spagna dall'Inter, è ora libero di accasarsi dove vorrà: "Lo abbiamo salutato- ha spiegato il ds del Monaco, Paul Mitchell - durante la riunione con lo staff. Lo abbiamo ringraziato per il contributo e gli abbiamo augurato buona fortuna per il prosieguo della sua carriera".