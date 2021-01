Jovic come Hakimi? Zidane: “Facile prendersela con l’allenatore. Al Real è difficile giocare”

In Spagna temono che con Jovic possa finire come con Reguilon e Hakimi. I due hanno lasciato il Real Madrid dopo un periodo improduttivo con Zidane e così l’allenatore è finito sopra il tavolo degli imputati. Il calciatore è tornato all’Eintracht Francoforte e, alla prima partita nel club tedesco, ha segnato due gol nella vittoria per 3-1 sullo Schalke 04. Il tecnico, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Copa del Rey, ha spiegato che non è da biasimare se il giocatore serbo ha lasciato il Real per tornare all’Eintracht dopo 18 mesi nella capitale spagnola. «È facile incolpare l’allenatore, ma il Real Madrid è un posto molto difficile in cui giocare. Alcuni giocatori decidono di restare qui anche se sanno che è molto difficile, mentre altri, come Luka, devono partire per mettersi alla prova. Luka ha un futuro brillante e può mettersi alla prova ed è lo stesso per tutti gli altri. C’è un livello di concorrenza molto forte qui e non è colpa dell’allenatore».

(Fonte: Reuters)