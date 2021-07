Juan Jesus: “Fonseca? Non so perché non mi abbia mai considerato. Ero sempre…”

Intervenuto sulle frequenze di Retesport, Juan Jesus, parla del suo addio alla Roma dopo cinque stagioni

Intervenuto sulle frequenze di Retesport, Juan Jesus, parla del suo addio alla Roma dopo cinque stagioni. L'ex difensore nerazzurro non capisce come mai Fonseca non lo prendesse in considerazione: "Ho sempre dimostrato quello che mi veniva dal cuore, chi mi conosce sa che sono un ragazzo serio, sincero e cerco sempre di trasmetterlo. Ho trascorso 5 anni bellissimi a Roma, mio figlio è nato a Roma, il mio legame con la città va oltre la squadra. Mi dispiace tanto andare via da Roma, ma il calcio è così, sarò sempre un tifoso della Roma".