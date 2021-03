Roma, Juan Jesus positivo al coronavirus: è in isolamento

L'ex calciatore nerazzurro è risultato tra i contagiati. Tutti negativi gli altri tamponi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra

Era stato a contatto con un positivo, per questo era già in isolamento. Si è sottoposto a tampone e Juan Jesus è risultato tra i contagiati del coronavirus. L'ex difensore dell'Inter, oggi alla Roma, non stava allenandosi da qualche giorno. Resterà in isolamento, sta bene e non ha sintomi particolari. Da quanto riportato da Skysport, tutti gli altri tamponi del gruppo squadra sono risultati negativi.