Juan Jesus: “Gol annullato al Milan? L’arbitro ha fatto bene, con Giroud addosso non potevo…”

Interpellato da DAZN sul discusso gol annullato al Milan nel finale della gara contro il Napoli, Juan Jesus ha commentato così l'episodio

"La regola è chiara, ho Giroud addosso e non posso fare un intervento migliore perché ho lui addosso. E Giroud non è neanche piccolo. Potevo rinviare meglio senza avere l'avversario addosso, la regola è chiara e deve essere rispettata. L'arbitro ha fatto bene. Ho giocato nell'Inter e nella Roma, ora rappresentare il Napoli è un onore. Ero tranquillo e concentrato per giocare al meglio questa partita".