Julio Cesar: “Inter, i cambi non hanno funzionato. Courtois fortunato, Barella…”

Le parole dell'ex portiere brasiliano Julio Cesar dopo la sconfitta dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Real Madrid

Alessandro De Felice

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri di Simone Inzaghi contro il Real Madrid firmata da Rodrygo in collegamento da San Siro con Amazon Prime:

"La parata di Dzeko su Courtois? È stata bella perché quando la palla sbatte a terra è molto difficile per il portiere. Poi è stato molto fortunato perché un difensore dell'Inter (Skriniar, ndr) non è riuscito a mettere la palla in rete".

"Fuori Lautaro? Non lo so, potrebbe essere stanco dopo la nazionale. Bisogna capire bene perché è uscito. Penso che quando fai i cambi è perché vuoi migliorare e fare qualcosa di diversi. Con l'Inter non ha funzionato. Lautaro è un giocare che può fare la differenza, mentre Correa deve crescere ancora".

"Barella? E' un giocatore che sta vivendo un momento meraviglioso, ha preso in mano il centrocampo della Nazionale. Oggi non molto bene, se ci fosse stato lui, per l'Inter sarebbe stato meglio".