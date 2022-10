Julio Cesar: “Inter, rimane un po’ di amaro in bocca. Onana grandissimo portiere che…”

Il giorno dopo lo spettacolare pareggio tra Barça-Inter, Sport Italia ha raggiunto Julio Cesar per commentare la splendida gara disputata dalla squadra di Inzaghi. "È stata una bella partita, c'è un sapore un po' amaro per quel gol preso nel finale, ma il Barcellona è sempre il Barcellona. Analogie con la gara contro la Dinamo Kiev? Era un discorso diverso, perché se non vincevamo lì eravamo fuori dalla Champions, è lì che è nato tutto".