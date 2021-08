Da Julio Cesar a Seedorf e Marchisio, la squadra Amazon per la Champions

Amazon ha svelato la sua squadra per la Champions League: tanti ex campioni, tra cui l'ex numero uno dell'Inter

Oggi Amazon ha svelato la sua squadra della prossima stagione per la Champions League, che trasmetterà in Italia con la miglior gara del mercoledì per il prossimo triennio. C'è anche un ex interista nel team scelto, in particolare un ex eroe del Triplete nerazzurro. Lo studio pre e post partita sarà condotto da Giulia Mizzoni (arrivata da DAZN), aiutata a livello giornalistico da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo.