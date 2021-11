Julio Cesar: “Inter in un grande momento, non può avere paura dello Shakhtar”

L'ex portiere nerazzurro crede nelle possibilità dei nerazzurri: "Partite come quella con il Napoli cambiano la stagione"

"Ero a San Siro a settembre, contro il Real Madrid. Una squadra che mette in difficoltà gli spagnoli in quel modo, dominando per buona parte del match, non può aver paura dello Shakhtar. Basterà ripetere quella prestazione e il più sarà fatto, la qualificazione diventerà realtà. L'Inter è in un grande momento: la vittoria contro il Napoli è stata fondamentale per il cammino in campionato. Ma i giocatori se la porteranno dietro anche in Champions: quelle sono partite che ti cambiano la stagione, aggiungono autostima, è un'Inter diversa questa rispetto a quella della gara di Kiev. Prima di partite del genere non c'è bisogno di chissà quali consigli, è facile da preparare anche per gli allenatori. E poi l'Inter ha tanti giocatori esperti, abituati a grandi match. Forse giusto una cosa mi sento di dire: si gioca sul filo degli episodi, l'attenzione se possibile dev'essere ancora maggiore rispetto a un match di campionato.