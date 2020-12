Riunione tra ex Inter a Madrid. Julio Cesar ha fatto visita a Roberto Carlos, suo connazionale e anche lui nerazzurro in passato. Generazioni diverse, ma anche destini diversi con la maglia della Beneamata. Entrambi comunque campioni enormi. “Grazie per la bella visita, ti aspetto con tutta la tua famiglia”, ha scritto l’ex terzino.