Julio Sergio: “Scudetto? Mi auguro vinca il Napoli. Roma-Samp? In quella partita…”

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha parlato così di Mourinho in vista del derby ma anche di Spalletti e del suo Napoli

Julio Sergio, intervenuto durante la trasmissione “Il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90.0 FM ha parlato così di Mourinho:

"Quando si trova in queste situazioni Mourinho sposta l’attenzione su di lui per proteggere i suoi e creare maggiore tensione nell’avversario. A noi dava una carica in più questo meccanismo, però nel calcio ci sono dei protagonisti fortissimi a livello di personalità e quello che fa Mourinho mi piace, fa talvolta un po’ di teatro per smorzare la tensione per i suoi e rivolgerla verso gli avversari.