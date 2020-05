Julio Cesar nominato miglior portiere della storia del Flamengo: “Bello l’affetto dei tifosi”

Un legame forte, un affetto profondo. Un risultato che conferma quanto Julio Cesar sia rimasto nel cuore di tutti i tifosi del Flamengo. Grazie a un sondaggio lanciato dall’autorevole testata brasiliana Globo Esporte, infatti, l’ex estremo difensore dell’Inter è stato nominato come il miglior portiere della storia del club rubro-negro, precedendo in classifica Diego Alves, Raul Plassmann e Zé Carlos. Questo il commento dell’Acchiappasogni:

“Confesso di essere stato piuttosto sorpreso dal risultato finale. So quanto mi vogliono bene i tifosi del Flamengo, hanno un affetto enorme per me. A volte mi chiedo se merito tale affetto da parte loro. Ho già avuto l’opportunità di parlare di questa posizione da idolo che mi hanno riservato, giuro che ho difficoltà ad analizzare un tale affetto. Non ho vinto un titolo, come è successo ora con Libertadores e campionato. Ma credo che tutto ciò provenga da quei problemi che io e i miei compagni abbiamo attraversato, dalla non retrocessione. Questo ha creato un legame molto forte“.

(Fonte: globoesporte.com)