Junker: “Eriksen non adatto a tecnici come Conte o Mou. E sarebbe molto strano se…”

Intervenuto ai microfoni di TV2 Sport, Mads Junker, ex calciatore danese, ha parlato così di Christian Eriksen, commentando le voci che lo vorrebbero al Paris Saint-Germain a gennaio: “L’arrivo di Pochettino aumenterà le possibilità di un cambio di Eriksen del 100 percento, perché non credo che i parigini lo stessero cercando prima.

Penso che dipenda tutto dall’arrivo di Pochettino nella capitale francese. Non è scontato che arrivi una settimana dopo che Pochettino sarà presentato come allenatore, ma non c’è dubbio che sarà uno dei primi su cui l’argentino punterà come rinforzo. Sarebbe molto strano se Eriksen non fosse nei suoi pensieri.

Eriksen deve trovare un posto in cui l’allenatore abbia una comprensione di chi è e di come si inserisce in una squadra. Ha bisogno di calma, è un tipo in cerca di sicurezza che non sembra adatto di allenatori come Conte all’Inter e Mourinho al Tottenham. Per quel compito, non ce ne sono molti migliori di Pochettino”, ha concluso.