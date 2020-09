Junker: “Eriksen e Vidal sono 2 giocatori diversi. L’arrivo del cileno potrebbe significare…”

Con l’arrivo di Arturo Vidal, a centrocampo Antonio Conte ha a disposizione molte alternative. Secondo l’ex giocatore danese, Mads Junker, l’arrivo del cileno spingerà Christian Eriksen a dare qualcosa in più per non rimanere fuori dall’undici titolare: “Ho sempre pensato e detto che ora ha una stagione in cui deve giocare nel centrocampo dell’Inter e definire il suo ruolo nel club. L’acquisto di Vidal potrebbe significare che ora ha solo sei mesi per farlo. Arturo Vidal è un giocatore molto forte fisicamente. È completamente diverso da Eriksen. In Premier League, Eriksen è stato colui che ha creato più occasioni ed è per questo che è stato preso. Viene comprato per costruire il gioco, mentre Vidal deve usare il suo fisico. Questi sono due tipi di giocatori molto diversi“.

(Sport Tv2)