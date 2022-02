Juric: “Bremer ha fatto un gesto allucinante verso il Torino: vi spiego”

È Bremer la prima scelta dell’Inter per la difesa in estate. Così Juric ha parlato in conferenza del rinnovo di contratto del brasiliano

È Gleison Bremer la prima scelta dell’Inter per rinforzare la difesa in estate. Così Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di contratto del brasiliano col Torino, arrivato in settimana: ”Lui fa un gesto allucinante verso la società. Mi spiego: prolunga di un anno perché ha grandi ambizioni personali, ma permette alla società di essere serena. Non ha messo pressione, una cosa che vediamo spesso. È un gesto fantastico. Dall'altra parte un mio obiettivo è arrivare a far firmare uno come Bremer per cinque anni, dicendo 'resto qui'. Quando uno come lui fa un gesto così vuol dire che siamo sulla strada giusta, lui è esemplare. Le mie idee possono esaltare i giocatori, ma se i giocatori non ce l'hanno dentro le mie idee valgono zero. Vanno di pari passo”.